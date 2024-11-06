Трамп рассказал, какой пост достанется Маску

Стало известно, чем займется миллиардер Илон Маск в новой администрации Дональда Трампа - избранного 47-го президента США.
"Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE)"
– заявление Трампа
Уточняется, что DOGE займется "демонтажем правительственной бюрократии", избавлением от "избыточных правил" и "расточительных расходов".
Илон Маск заверил подписчиков в сосцсети X, что деятельность нового департамента будет публиковаться в интернете, чтобы сделать работу максимально прозрачной.
"В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!"
– Маск
Также DOGE будет публиковать "лидеров по самым безумно глупым тратам".
Департамент получил название, отсылающее к криптовалюте Dogecoin, сторонником которой является Илон Маск.
Другие кандидаты в правительство Трампа
Кроме того, будущий глава государства предложил отдать пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету.
На пост главы ЦРУ выдвинут Джон Рэтклифф, ранее он был главой национальной разведки.
Должность советника по нацбезопасности Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолцу.
Министром внутренней безопасности США станет губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм.
Специальным посланником США на Ближнем Востоке при новой администрации Трампа планируется сделать инвестора Стивена Уиткоффа.