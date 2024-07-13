Россия и Турция провели секретные переговоры по Сирии

Посланник Владимира Путина по сирийским вопросам Александр Лаврентьев прибыл сегодня в Анкару для российско-турецких консультаций о дальнейших действиях в Сирии обоих государств. Переговоры были секретными, их итоги не раскрываются.

Внешнеполитическое ведомство Турции опубликовало краткую информацию о проведении в Анкаре секретных российско-турецких переговоров по сирийскому урегулированию.

Из сообщения турецких дипломатов следует, что российскую сторону на встрече представлял посланник российского президента по сирийскому кризису Александр Лаврентьев. С турецкой стороны в переговорах участвовал заместитель Хакана Фидана Нух Йылмаз.

Также известно, что Лаврентьев и Йылмаз на встрече проводили консультации по дальнейшим действиям в Сирии.

О чем конкретно договорились дипломаты и что после этого будут делать Россия и Турция по сирийскому урегулированию, не сообщается.

Напомним, что в настоящее время активно ведется подготовка к организации первой за очень долгое время встречи президентов Турции и Сирии. Москва рассматривается в качестве основной площадки для переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.