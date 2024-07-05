Сирия предложила Турции вернуться в 2010 год

Дамаск озвучил свою версию турецко-сирийской нормализации: страны должны вернуться к отношениям 2010 года, из Сирии должны быть выведены чужие войска.

Внешнеполитическое ведомство Сирии опубликовало сегодня свою версию принципов нормализации турецко-сирийских отношений. В основу проекта Дамаска положено требование вернуть контакты двух стран к состоянию 2010 года, то есть до того, как в Сирии началась гражданская война, переросшая в захват территорий республики террористическими организациями.

В МИД Сирии пояснили, что именно тогда, в 2010 году, в последний раз между Дамаском и Анкарой имелись безопасные и стабильные связи, и поэтому Дамаск предлагает не разрабатывать некую новую структуру отношений, учитывающую события последних 13 лет, а возобновить прежнюю.

В сирийском ведомстве добавили, что этот основополагающий принцип и любые другие реалистические варианты нормализации включают в себя вывод иностранных войск с суверенной территории Сирии и ликвидацию террористических организаций.

Также в документе сирийских дипломатов высказана благодарность всем государствам, которые работают над турецко-сирийской нормализацией, назвав их братскими и дружественными.