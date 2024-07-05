Турция готовится завершить операции в Ираке и Сирии

Президент Турции поведал молодым турецким офицерам о приближающемся финале военных операций против РПК на землях Ирака и Сирии. Он подчеркнул, что трансграничные угрозы курдского терроризма фактически нейтрализованы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед выпускниками оборонного университета, рассказал о планах остановить военную операцию на прилегающих к республике территориях Ирака, продолжающуюся уже пять лет.

Эрдоган подчеркнул, что Рабочая партия Курдистана, считающаяся в Турции террористической группировкой, почти полностью нейтрализована на территории Ирака, что позволяет закончить военную операцию.

Кроме того он пообещал прекратить активные действия против РПК и на приграничных сирийских территориях по той же причине взятия ситуации под полный контроль турецких военных.

"Мы наносим серьезные удары террористической организации (РПК – прим. ред.). В ближайшее время мы закроем замок на севере Ирака в районе проведения операции "Коготь-замок". Мы также восполним недостающие звенья пояса безопасности в Сирии. Террористическая организация в Ираке и Сирии оказалась в полной ловушке"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Сворачивание активности турецкой армии в Сирии может быть одним из признаков реального намерения Анкары восстановить былые отношения с официальным Дамаском.