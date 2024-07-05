СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

Турецкие СМИ заявили, что единственным, кто говорил о мире на саммите НАТО, был Реджеп Тайип Эрдоган. Они также сравнили декларацию блока с "манифестом джихадистов".

Турецкое издание Hurriet, говоря об итогах прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вашингтоне, сравнила декларацию блока с "манифестом джихадистов".

Газета передает, что в итоговой декларации говорилось только о призывах к конфликтам и угрозам, а на самом саммите Москву и Пекин воспринимали только как врагов.

При этом СМИ сообщает, что единственным участником саммита НАТО, который говорил о мире, был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Там же добавили, что без его заявлений, на встрече лидеров стран-членов альянса обсуждались бы "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие".

Саммит НАТО состоялся в столице США с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня создания блока.