Вестник Кавказа

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие СМИ заявили, что единственным, кто говорил о мире на саммите НАТО, был Реджеп Тайип Эрдоган. Они также сравнили декларацию блока с "манифестом джихадистов".

Турецкое издание Hurriet, говоря об итогах прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вашингтоне, сравнила декларацию блока с "манифестом джихадистов".

Газета передает, что в итоговой декларации говорилось только о призывах к конфликтам и угрозам, а на самом саммите Москву и Пекин воспринимали только как врагов.

При этом СМИ сообщает, что единственным участником саммита НАТО, который говорил о мире, был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Там же добавили, что без его заявлений, на встрече лидеров стран-членов альянса обсуждались бы "кровь, война, смерть, танки, снаряды, оружие".

Саммит НАТО состоялся в столице США с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня создания блока.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1245 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган: Зангезурский коридор завершит мирный договор между Баку и Ереваном

Эрдоган: Зангезурский коридор завершит мирный договор между Баку и Ереваном

Мария Захарова &quot;Вестнику Кавказа&quot;: Россия ждет примирения Турции и Сирии 

Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия ждет примирения Турции и Сирии 

Эрдоган рассказал об обещании Байдена решить вопрос с F-16

Эрдоган рассказал об обещании Байдена решить вопрос с F-16

Эрдоган пожелал Баку и Еревану воцарения мира

Эрдоган пожелал Баку и Еревану воцарения мира

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы