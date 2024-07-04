Вестник Кавказа

Разногласия не мешают Эрдогану говорить с Путиным

Разногласия не мешают Эрдогану говорить с Путиным
© Фото: сайт Кремля
Реджеп Тайип Эрдоган признался в желании вести переговоры с Путиным, несмотря на разногласия. Он добавил, что Турция ищет разумных подход к решению проблем.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, о чем говорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров.

Президент отметил, что Анкара и Москва ведут беседы о политике через принципы разумности и решения любых конфликтных ситуаций.

При этом он подчеркнул, что расхождения мнений не мешают ему общаться с Путиным. Глава республики выразил желание говорить с ним, несмотря на разногласия.

"Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции добавил, что Анкара подходит к любым проблемам с точки зрения разумности и решений.

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