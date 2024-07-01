Турция помирится с Сирией через Россию

Эрдоган намерен при посредничестве Путина запустить новый процесс по урегулированию отношений Турции и Сирии. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече в Астане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова к запуску процесса по сирийскому урегулированию, вопрос будет решаться при участии России.

О планах по нормализации отношений между Турцией и Сирией Эрдоган рассказал по возвращении с саммита ШОС. Он сообщил, что обсудил этот вопрос в Астане с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы можем начать новый процесс [нормализации] с Сирией. Мы можем пригласить господина Путина и Башара Асада. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса"

– Эрдоган

Турецкий президент отметил, что опыт прежних лет говорит о том, для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования.

Местом встречи может стать Россия или одна из стран Персидского залива, встреча может состояться осенью, передает со ссылкой на источники газета Türkiye. Отметим, что возможная встреча Эрдогана и Асада в 2024 году станет первой за 13 лет.

Почему Турции и Сирии нужна Россия?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об оправданности решения Эрдогана налаживать диалог с Асадом через Владимира Путина.

"Турецкий президент правильно исходит из того, что наша степень вовлеченности в сирийское урегулирование достигает очень больших величин, причем главный элемент – это военное присутствие с учетом двух российских баз в Сирии. Россия в целом сопричастна решению вопросов, связанных с урегулированием кризиса в Сирии, мы входим вместе с Турцией и Ираном в астанинский формат, есть определенные обязательства, которые, в частности, в 2017-2018 года были у России и у Турции в отношении Сирии", - прежде всего сказал он.

"Анкара поддерживает на плаву понимание важности российско-турецких договоренностей по Сирии того времени, ведь они дают большие возможности турецкой стороне говорить о законном праве оставаться на севере Сирии, имея в виду военное присутствие. Поэтому очень логично, что диалог с Асадом будет тоже вестись через российскую сторону, через президента Путина. Наш спецпредставитель был 26 июня в Дамаске, мы постоянно поддерживаем связь с турецким руководством. То, что сейчас происходит – это реализация договоренностей, которые за последние недели начали складываться", - сообщил Андрей Бакланов.

Почему мирятся Турция и Сирия?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов подчеркнул, что в этом году назрела нормализация турецко-сирийских отношений. "Скорее стоит задаться вопросом, почему раньше этим не занимались, несмотря на всю очевидность выгоды нормализации и давление на турецкую сторону? По-видимому, здесь дело в том, что на самом деле Турция не хочет пересматривать свою позицию и выводить войска, которые, как мы понимаем, свою функцию давным-давно выполнили и находятся в Сирии под искусственным предлогом", - обратил внимание дипломат.

"Мы исходим из того, что точка зрения сирийского руководства более близка нашей логике: уходить из Сирии должны все, кого Дамаск не приглашал. Турция подобного приглашения не имеет. Сейчас нет трансграничных нападений на территорию Турции, из-за которых изначально турецкие войска официально находились в Сирии, есть только нападения на турецких военнослужащих на территории самой Сирии. Для решения оставшейся проблемы простейшее решение – вывести турецкие войска из Сирии, и нападения прекратятся", - заключил Андрей Бакланов.