Президент Турции не исключает дополнительныех шагов для мира в Сирии

Глава турецкого государства допустил, что республика предпримет дополнительные шаги для мира в Сирии. Он подчеркнул, что по ряду вопросов Анкаре удалось добиться прогресса.

Президент Турции не исключает возможность дополнительных шагов со стороны республики в целях достижения мира в Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что Турция очень старалась найти решение сирийского конфликта, который тянется с 2011 года и унес жизни 1 млн человек.

"Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию"

– турецкий лидер

Он также подчеркнул, что Турция не покушается на чужие территории и суверенитет.

"Защита национального единства Сирии также является приоритетом для Турции… Мы хотим видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию"

– глава государства