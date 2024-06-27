Президент Турции не исключает дополнительныех шагов для мира в Сирии

Президент Турции не исключает возможность дополнительных шагов со стороны республики в целях достижения мира в Сирии.
Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что Турция очень старалась найти решение сирийского конфликта, который тянется с 2011 года и унес жизни 1 млн человек.
"Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию"
– турецкий лидер
Он также подчеркнул, что Турция не покушается на чужие территории и суверенитет.
"Защита национального единства Сирии также является приоритетом для Турции… Мы хотим видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию"
– глава государства