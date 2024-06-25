Турцию исключили из серого списка FATF

Турция находилась в сером списке FATF в течение трех с половиной лет. На днях организация решила исключить ее из данного списка.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) проголосовала за исключение Турции из своего серого списка. Соответствующую информацию 1 июля подтвердил глава Минфина республики.

"Ни у одной страны возражений не было. Решение об исключении Турции из серого списка FATF было принято единогласно"

– Мехмет Шимшек

Он обратил внимание на то, что после исключения из списка, в который республика угодила осенью 2021 года, она сможет ускорить приток иностранного капитала и улучшить инвестиционный климат.