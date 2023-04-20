Турция увеличивает добычу газа на Сакарье

Сегодня Турция получает 5,5 млн кубометров природного газа с месторождения Сакарья в Черном море. Уже в августе добычу планируется довести до 6 млн кубометров.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал об объемах добычи газа из черноморского месторождения Сакарья.

Турция добывает на Сакарье 5,5 млн куб м газа в сутки. Текущие объемы добычи позволяют обеспечивать газоснабжение 2,4 млн хозяйств.

"Резервы Черного моря велики. В работах задействованы три буровых судна Турции – Fatih, Yavuz и Kanuni. Наша цель – повысить производство газа и уже к августу выйти на показатель 6 млн кубометров в сутки, а к 2025 году – 10 млн кубометров"

– Байрактар

Западные районы Черного моря в Турции считают наиболее приоритетными для разработки.

"Планируем начать бурение у берегов провинций Кастамону, Сакарья, Синоп и Ризе"

– Байрактар

Газовое месторождение Сакарья в 150 км от берега Турции было открыто четыре года назад, добыча началась в 2023 году.