Турция увеличивает добычу газа на Сакарье

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал об объемах добычи газа из черноморского месторождения Сакарья.
Турция добывает на Сакарье 5,5 млн куб м газа в сутки. Текущие объемы добычи позволяют обеспечивать газоснабжение 2,4 млн хозяйств.
"Резервы Черного моря велики. В работах задействованы три буровых судна Турции – Fatih, Yavuz и Kanuni. Наша цель – повысить производство газа и уже к августу выйти на показатель 6 млн кубометров в сутки, а к 2025 году – 10 млн кубометров"
– Байрактар
Западные районы Черного моря в Турции считают наиболее приоритетными для разработки.
"Планируем начать бурение у берегов провинций Кастамону, Сакарья, Синоп и Ризе"
– Байрактар
Газовое месторождение Сакарья в 150 км от берега Турции было открыто четыре года назад, добыча началась в 2023 году.