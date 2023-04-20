Опубликовано: 22:54, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Эрдоган сегодня дал старт поставкам в Турцию черноморского газа с месторождения Сакарья. Он сообщил, что газ будет бесплатным для жителей страны в течение года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о начале поставок газа с месторождения в Черном море в страну.

Церемония, связанная со стартом закачки газа с Сакарьи в энергетическую систему Турции прошла сегодня на газоперерабатывающем комплексе "Фильос" в турецкой провинции Зонгулдак, она началась в 20.23, данное время символично - в этом году Турция отпразднует столетие.

Эрдоган, выступая, отметил, что старт поставок - важный шаг на пути страны к энергонезависимости. Газовый проект удалось реализовать за 32 месяца.

"На начальном этапе мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу",

– заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что в течение года газ для жителей страны будет бесплатным для кухонных нужд и горячей воды. Также он на месяц освободил население от платы за газ, идущий на отопление домов.

Начать использовать собственный черноморский газ Турция намеревалась в марте, сроки сдвинулись в связи с катастрофическим землетрясением, ударившим по республике в феврале. Черноморский газ доберется до домов местных жителей в начале мая.

Газ с Сакарья позволит Турции сократить импорт, увеличить экспорт - преимущественно в страны Европы, и будет использоваться в рамках газового хаба. Месторождение было открыто в 2020 году и считается крупнейшим в стране.