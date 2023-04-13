Турция не перестанет закупать у России газ после запуска месторождения "Сакарья"

Опубликовано: 20:23, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции рассказали о планах, связанных с началом поставок газа с нового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря. Это газ позволит сократить импорт и нарастить экспорт, также он будет поступать в газовый хаб, который создадут совместно Турция и Россия.

В этом году Турция снизит зависимость от импортного газа - в конце апреля страна получит первый газ с черноморского месторождения "Сакарья".

По оценкам гендиректора Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелиха Хан Бильгина, до конца 2023 года Турция на 15% сократит зависимость от импортного газа за счет поставок с нового месторождения. На второй фазе проекта газовая зависимость Турции должна сократиться на 35%.

"Включая первую и вторую фазу [проекта] мы будем закачивать в национальную систему [с месторождения Сакарья] 40 млн кубометров газа ежедневно",

– рассказал он.

Газ с Сакарья увеличит возможности Турции по продаже газа в Европу, а также позволит сделать покупку "голубого топлива" более выгодной.

"99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ",

– отметил Бильгин.

Кроме того, газ с нового месторождения, поделился гендиректор TPAO, будет проходить через газовый хаб, который создается сегодня в Турции.