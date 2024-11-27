Вестник Кавказа

В Баку из Китая прибудет 300-й контейнерный поезд

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В морской порт Баку из Китая прибудет 300-й контейнерный поезд, который движется Срединному коридору. В этом году оборот грузов по торговому маршруту показал многократный рост.

Из Китая в Азербайджан отправили 300-й контейнерный поезд, поведала пресс-служба "Азербайджанских железных дорог". 

Из Китая в сторону Азербайджана отправили 300-й контейнерный поезд по Срединному коридору. 

Сообщается, что поезд отправился из города Сиань в Китае. Маршрут проложен через Казахстан. В морской порт в Баку состав прибудет примерно через неделю.

Отмечается, что по Срединному коридору в этом году отправили более 25 тыс  контейнеров. Это в 25 раз превысили показатели прошлого года. Ожидается, что в следующем году из Китая в Европу через Азербайджан отправят порядка 1 тыс блок-поездов.

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