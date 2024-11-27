Премьер Грузии заявил о провале «майдана»

Ираклий Кобахидзе высказался насчет прошедших в стране протестных акций. Он заявил, что попытка «майдана» в Грузии провалилась.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге прокомментировал прошедшие в стране протестные акции оппозиции и ее сторонников.

Глава правительства заявил, что ни один участник беспорядков, включая оппозиционных политиков и лидеров НПО, не убежит от ответственности и не скроется от закона.

Он отметил, что в протестную компанию напрямую были включены лидеры оппозиции, журналисты и действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Кобахидзе подчеркнул, что, несмотря на координированные попытки и использование ресурсов, четвертая попытка устроить в Грузии «майдан» провалилась.

Премьер обвинил оппозицию в попытках политизировать систему образования, захвата телевидения и имитации войны через стрельбу пиротехникой по силовикам.