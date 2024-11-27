МВД сообщило почти о 150 пострадавших правоохранителях на митингах в Тбилиси

Полторы сотни правоохранителей получили травмы в ходе протестных акций в грузинской столице. В административном порядке задержали почти 300 человек.

За пять дней протестных акций в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД Грузии. Об этом рассказали в самом министерстве.

"В результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения… На данном этапе в административном порядке задержаны 293 человека"

– МВД Грузии

В министерстве отметили, что примерно треть от этого числа стали фигурантами административного дела.

"Среди задержанных в Тбилисский городской суд уже переданы материалы административного дела 108 человек, из них в отношении 89 человек дела завершены"

– грузинское министерство

Новая волна протестов в республике Южного Кавказа началась в прошлый четверг. Причиной стали слова премьер-министра о том, что власти откладывают старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.