Вестник Кавказа

МВД сообщило почти о 150 пострадавших правоохранителях на митингах в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полторы сотни правоохранителей получили травмы в ходе протестных акций в грузинской столице. В административном порядке задержали почти 300 человек.

За пять дней протестных акций в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД Грузии. Об этом рассказали в самом министерстве.

"В результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения… На данном этапе в административном порядке задержаны 293 человека"

– МВД Грузии

В министерстве отметили, что примерно треть от этого числа стали фигурантами административного дела.

"Среди задержанных в Тбилисский городской суд уже переданы материалы административного дела 108 человек, из них в отношении 89 человек дела завершены"

– грузинское министерство

Новая волна протестов в республике Южного Кавказа началась в прошлый четверг. Причиной стали слова премьер-министра о том, что власти откладывают старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

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