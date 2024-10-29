Вестник Кавказа

США обеспокоены шагами властей Грузии - Госдеп

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
Госдепартмент США выражает обеспокоенность в связи с действиями, предпринимаемыми грузинским руководством. Тбилиси отклоняется от евроинтеграции.

В США вновь отметили отдаление Грузии от пути европейской интеграции и поделились беспокойством в связи с грузинской политикой.

Ранее в Тбилиси решили отказаться от переговоров с ЕС о вступлении Грузии в Союз на ближайшие четыре года.

"Мы очень ясно дали понять, что обеспокоены шагами, которые они (власти Грузии) предприняли, чтобы отклониться от пути к более тесной интеграции с Европой, на котором находились, и который, как мы знаем, поддерживает грузинский народ"

– глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

В настоящее время в Грузии бушует оппозиция, по словам Миллера, Вашингтон находится "на стороне грузинского народа".

Он напомнил меры, которые США предприняли против Грузии за последние месяцы: санкции против руководства страны, визовые ограничения, заморозка выделенных ранее средств в размере $95 млн. Кроме того, на паузу поставлено стратегическое партнерство США и Грузии.

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