Москва выберет свой рецепт "Оливье" к Новому году

Традиционные праздничные салаты, такие как "Оливье", "Селедка под шубой", "Мимоза", обзаведутся московскими рецептами. В столице выберут "правильную" рецептуру этих блюд.

Москвичи определятся с рецептом салата "Оливье" и других популярных новогодних блюд, соответствующий опрос запущен столичными властями.

"В новом голосовании проекта "Активный гражданин" пользователи составят московские рецепты любимых блюд и выберут необычную начинку для традиционного новогоднего угощения - салата "Оливье"

– сайт мэра Москвы

В столице решат, какой вид мяса класть в "Оливье", какую именно рыбу лучше использовать для салата "Мимоза", какие ингредиенты должны входить в салат "Крабовый".

"Кроме того, участники голосования поделятся рецептами приготовления "Селедки под шубой". Результаты опроса покажут порядок формирования слоев салата"

– сообщение

Также проголосовать можно будет за самый "правильный" рецепт холодца - у каждой хозяйки есть свои секреты приготовления это блюда.

Ранее стало известно, что россияне выделяют в среднем 30 тыс рублей на то, чтобы отметить Новый год - почти половина этого бюджета уходит на праздничные угощения.