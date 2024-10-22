Вестник Кавказа

Казахстан откроет школы в трех российских городах

Казахстан откроет школы в трех российских городах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в трех российских городах заработают казахские школы, которые построят на российские деньги, а обучение в них будет проходить по казахстанским стандартам.

Казахстан выбрал три города России, в которых откроются школы с казахским языком обучения – их построят в Оренбурге, Омске и Астрахани, сообщил министр просвещения страны Гани Бейсембаев.

"Это предварительная информация, работа в данном направлении будет продолжена. Время покажет, в целом, спрос есть. Было решено, что финансировать строительство школ будет Россия, а вот обучение будет вестись по казахстанским стандартам и методике"

- Гани Бейсембаев

Регионы, где будут построены школы, выбраны неслучайно – Минпросвещения страны провело исследование, изучив спрос на школы с казахским языком: именно в этих городах проживают большие казахские диаспоры. Взамен Казахстан может построить такие же, но уже русскоязычные школы на юге Казахстана – решение об этом может быть принято в декабре, добавил министр, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, в своей статье "Казахстан и Россия: новые горизонты сотрудничества", опубликованной в газете "Известия" 27 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан планирует открыть русские школы в южных регионах республики.

"В наших планах - открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России. В настоящее время в российских учебных заведениях обучается около 60 тыс казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске"

- Касым-Жомарт Токаев

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