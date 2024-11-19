Вестник Кавказа

Россия и Казахстан создадут трансграничные туристические маршруты

Россия и Казахстан создадут трансграничные туристические маршруты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудничество в сфере туризма намерены развивать Россия и Казахстан. Страны подписали соглашение о работе в этом направлении.

Соглашение между Россией и Казахстаном подписано в сфере туризма. Страны договорились о развитии трансграничных туристических маршрутов. 

Договор предусматривает развитие маршрутов, привлечение инвестиций, подготовку специалистов туристической отрасли. Соглашение также даст старт организации морских круизов. 

Стороны намерены обмениваться опытом ведения гостиничного бизнеса, а также взаимодействовать в рамках ярмарок и туристических форумов. 

Отмечается, что в прошлом году в Россию прибыло свыше 2 млн путешественников из Казахстана. Россиян, отправившихся в центральноазиатскую республику, насчитали более 2,5 млн. В этом году число туристов в обе стороны составило около 4 млн человек.

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