Россия и Казахстан создадут трансграничные туристические маршруты

Сотрудничество в сфере туризма намерены развивать Россия и Казахстан. Страны подписали соглашение о работе в этом направлении.
Соглашение между Россией и Казахстаном подписано в сфере туризма. Страны договорились о развитии трансграничных туристических маршрутов.
Договор предусматривает развитие маршрутов, привлечение инвестиций, подготовку специалистов туристической отрасли. Соглашение также даст старт организации морских круизов.
Стороны намерены обмениваться опытом ведения гостиничного бизнеса, а также взаимодействовать в рамках ярмарок и туристических форумов.
Отмечается, что в прошлом году в Россию прибыло свыше 2 млн путешественников из Казахстана. Россиян, отправившихся в центральноазиатскую республику, насчитали более 2,5 млн. В этом году число туристов в обе стороны составило около 4 млн человек.