Вестник Кавказа

Путин заявил о необходимости укреплять связи между РФ и Казахстаном

Путин заявил о необходимости укреплять связи между РФ и Казахстаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер заявил, что РФ и Казахстану нужно укреплять связи. В частности, продолжил он, это необходимо делать в энергетической сфере.

Президент России высказался за укрепление связей с Казахстаном. В ходе своей поездки в Астану Владимир Путин заявил, что странам, в частности, нужно обратить внимание на взаимодействие в энергетической сфере.

"Нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы помешали нашим отношениям. Вот скажем, в сфере энергетики очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана"

– Владимир Путин

Напомним, визит российского лидера в Казахстан завершился сегодня. В ходе поездки он пообщался с казахстанcким коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

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