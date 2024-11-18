Госвизит Токаева в Россию состоится в следующем году

Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Россию. Приезд президента Казахстана состоится в следующем году, точные сроки будут согласованы.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с государственным визитом, сказано в совместном заявлении глав Казахстана и России, которые было принято в Астане.

В документе говорится, что Владимир Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Токаева посетить Россию с госвизитом в 2025 году.

Отмечается, что глава республики с благодарностью принял приглашение, точные сроки приезда Токаев будут согласованы дополнительно.

Кроме того, лидеры стран выразили намерение продолжать контакты на высшем и высоком уровне и укреплять внешнеполитическое взаимодействие.