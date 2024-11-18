Вестник Кавказа

Путин и Токаев нарисовали мост дружбы между Россией и Казахстаном

Путин и Токаев нарисовали мост дружбы между Россией и Казахстаном
© Фото: сайт Кремля
Президенты России и Казахстана нарисовали мост дружбы между странами. Им помогала местная художница. Владимир Путин находится с государственным визитом в Астане.

Российский и казахстанский лидеры – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе нарисовали мост дружбы между двумя странами.

Отмечается, что президентам помогала казахстанская художница Асель Сабыржанкызы. Токаев во время процесса сказал, что Путин, в отличие от него, хорошо рисует.

Сама Асель заявила, что рисование с Путиным и Токаевым было самой крутой коллаборацией, которая может быть у художницы. Она добавила, что мост – олицетворение дружбы двух народов.

Сабыржанкызы начала рисовать картину перед началом визита Путина в Казахстан. После завершения работу подарят президенту России.

Напомним, российский лидер прибыл сегодня в Астану с государственным визитом.

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