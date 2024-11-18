Вестник Кавказа

Россия дорожит развитием связей с Казахстаном – Путин

Россия дорожит развитием связей с Казахстаном – Путин
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что отношения России и Казахстана развиваются самым лучшим образом. Он отметил, что Россия остается одним из крупнейших партнеров Казахстана.

Российский лидер Владимир Путин на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом.

Он отметил, что Россия и Казахстан дружат и поддерживают деловые отношения. Путин подчеркнул, что президенты двух стран находятся в постоянном контакте.

Глава государства также рассказал документах, подготовленных к визиту. Стороны подпишут совместное заявление и целый пакет бизнес-соглашений по различным направлениям.

Российский лидер сказал, что Россия остается одним из крупнейших партнеров Казахстана. Политик добавил, что в 2023 году торговый оборот составил порядка $28,5 млрд.

Путин сообщил, что Россия дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном по линии гражданских обществ, образования и науки. Он напомнил, что большинство иностранных студентов в России – выходцы из Казахстана.

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