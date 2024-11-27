Вестник Кавказа

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Оползень остановил движение на дороге в Сочи
© Фото: telegram-канал Андрея Прошунина
Движение на участке трассы Сочи-Адлер остановилось из-за схода оползня. Дорожные службы начали ликвидировать последствия происшествия.

На участке трассы Сочи-Адлер введен режим ЧС из-за оползня, рассказал сочинский мэр Андрей Прошунин.

«На участке действует режим ЧС. Чтобы уменьшить динамическую нагрузку, для автомобилистов действует временная схема, а поезда снижают скорость»

- Андрей Прошунин

Он передал, что сотрудники дорожных служб уже предприняли первые шаги для стабилизации склона на участке трассы в Хостинском районе.

Ситуация приносит неудобства как местным жителям, так и туристам, передал глава Сочи. Сейчас разрабатывается вопрос альтернативного проезда. Одним из вероятных вариантов может стать Новороссийское шоссе, однако для изменения схемы движения может потребоваться время.

Андрей Прошунин советует пользоваться пригородными поездами до урегулирования ситуации.

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