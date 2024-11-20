Вестник Кавказа

Лавины могут сойти в горах Сочи

Лавины могут сойти в горах Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи объявлена лавинная опасность. В городской администрации просили всех быть особенно осторожными.

В высокогорье Сочи могут образоваться лавины с сегодняшнего дня. Это первое подобное объявление с начала сезона, рассказали в городской администрации.

«По информации синоптиков, слабая лавинная опасность на отметках выше 1500 метров над уровнем моря фиксируется с 18.00 1 декабря до 18.00 2 декабря 2024 года. Противолавинные службы курортов горного кластера действуют в Сочи в круглосуточном режиме»

- администрация Сочи

Городские власти также передали, что курорты Сочи активно готовятся к открытию горнолыжного сезона. Трассы будут запускать в работу по мере укрепления снежного покрова.

Местных жителей и туристов попросили соблюдать правила безопасности.

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