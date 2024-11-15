Вестник Кавказа

Новогодний Сочи примет 490 тысяч туристов

Новогодний Сочи примет 490 тысяч туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи в предстоящие новогодние праздники планирует принять почти 500 тыс человек, около трети из них посетят курорт с экскурсиями.

В период новогодних каникул этой зимой Сочи ожидает 490 тыс гостей, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.

«В целом в период новогодних и рождественский праздников ожидаем в Сочи 490 тыс гостей, из которых 200 тыс – это однодневные туристы-экскурсанты. Для отдыхающих в зимнем сезоне будут доступны 55 природных и городских объектов туристического показа»

– градоначальник

В Сочи отдыхающих ждут 33 зимних пляжа, более пятисот ресторанов и кафе, сотня мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

Горный кластер Сочи в этом году стал популярнее у туристов, на данный момент забронировано около 70% номеров, рост спроса составляет 10%. В декабре трассы горнолыжных курортов откроют сезон катания.

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