Между Сочи и Трабзоном планируют запустить паром в середине декабря

В середине декабря между Сочи и турецким Трабзоном должен начать курсировать паром.
Сообщается, что судно сможет взять на борт около 450 пассажиров, а также более 200 легковушек.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждый понедельник и четверг. От турецкого берега паром будет отчаливать в 21:00, а в российский город прибудет в 9:00. Время в пути – около 10-12 часов.
Билеты за сидячее место обойдутся примерно по цене купе в поезде – около 6 тыс рублей. А вот за каюту придется доплатить еще около 15 тыс. Также отдельно придется платить за перевозку автомобиля.
Пассажиры не будут испытывать неудобств в процессе путешествия. На борту будут работать кафе, бар, компьютерный зал, а также зоны отдыха, передает "Российская газета".
Сообщается, что точная дата отправления первого морского рейса пока подернута туманом неизвестности. Продажу билетов еще не осуществляют.