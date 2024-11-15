Вестник Кавказа

Между Сочи и Трабзоном планируют запустить паром в середине декабря

Между Сочи и Трабзоном планируют запустить паром в середине декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители и гости Сочи смогут добраться до Турции на пароме. Регулярный маршрут до Трабзона планируется запустить до конца года, точная дата пока неизвестна.

В середине декабря между Сочи и турецким Трабзоном должен начать курсировать паром. 

Сообщается, что судно сможет взять на борт около 450 пассажиров, а также более 200 легковушек. 

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждый понедельник и четверг. От турецкого берега паром будет отчаливать в 21:00, а в российский город прибудет в 9:00. Время в пути – около 10-12 часов. 

Билеты за сидячее место обойдутся примерно по цене купе в поезде – около 6 тыс рублей. А вот за каюту придется доплатить еще около 15 тыс. Также отдельно придется платить за перевозку автомобиля. 

Пассажиры не будут испытывать неудобств в процессе путешествия. На борту будут работать кафе, бар, компьютерный зал, а также зоны отдыха, передает "Российская газета". 

Сообщается, что точная дата отправления первого морского рейса пока подернута туманом неизвестности. Продажу билетов еще не осуществляют.

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