Вестник Кавказа

В Анталье на 12 часов задержан рейс в Сочи

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вечернее ЧП с возгоранием двигателя самолета российского перевозчика привело к изменениям в расписании аэропорта Антальи. Обратный рейс в Сочи задерживается на 12 часов.

Авиарейс Анталья - Сочи, который должен был вылететь в РФ накануне вечером, задерживается более чем на 12 часов.

Речь идет о рейсе компании «Азимут», время прибытия в Сочи по расписанию 00.30, время прибытия по информации из онлайн-табло - 12.50.

Накануне у самолета «Азимут», который приземлился в Анталье, прибыв из Сочи, загорелся двигатель. С ЧП быстро справились, никто не пострадал. Авиагавань временно прерывала работу. Задерживается обратный рейс А4-5052.

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