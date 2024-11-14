Самолет "Азимута" загорелся при приземлении в Анталье

Российский самолет с туристами из Сочи загорелся накануне вечером по прибытии в Турцию. Воздушное судно оперативно потушили, никто не пострадал.

Самолет Sukhoi Superjet 100 перевозчика "Азимут" загорелся накануне вечером, прибыв из Сочи на турецкий курорт Анталья.

Известно, что двигатель воздушного судна загорелся в Анталье после приземления. С возгоранием оперативно справились турецкие пожарные. Пассажиры и команда не пострадали - все были эвакуированы по надувным трапам.

Посадка лайнера была жесткой из-за неблагоприятных погодных условий. По одной из версий ЧП могло случиться из-за удара самолета о полосу при посадке.

ЧП сказалось на работе аэропорта Антальи - рейсы не принимались в течение нескольких часов. На данный момент воздушная гавань работает штатно.

СКР проводит проверку в связи с произошедшим.