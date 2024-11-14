Вестник Кавказа

Самолет "Азимута" загорелся при приземлении в Анталье

Въезд на территорию аэропорта Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский самолет с туристами из Сочи загорелся накануне вечером по прибытии в Турцию. Воздушное судно оперативно потушили, никто не пострадал.

Самолет Sukhoi Superjet 100 перевозчика "Азимут" загорелся накануне вечером, прибыв из Сочи на турецкий курорт Анталья.

Известно, что двигатель воздушного судна загорелся в Анталье после приземления. С возгоранием оперативно справились турецкие пожарные. Пассажиры и команда не пострадали - все были эвакуированы по надувным трапам.

Посадка лайнера была жесткой из-за неблагоприятных погодных условий. По одной из версий ЧП могло случиться из-за удара самолета о полосу при посадке.

ЧП сказалось на работе аэропорта Антальи - рейсы не принимались в течение нескольких часов. На данный момент воздушная гавань работает штатно.

СКР проводит проверку в связи с произошедшим.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом

Неисправность электропроводки лишила жителя Пятигорска автомобиля

Неисправность электропроводки лишила жителя Пятигорска автомобиля

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

Столкновение поезда и автомобиля в Армении: водитель погиб в огне

Столкновение поезда и автомобиля в Армении: водитель погиб в огне

Пожар на подстанции лишил жителей Махачкалы света

Пожар на подстанции лишил жителей Махачкалы света

Поджог вызвал пожар в Железноводске

Поджог вызвал пожар в Железноводске

Жилой дом горел в ингушском селе

Жилой дом горел в ингушском селе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы