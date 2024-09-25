Послов Латвии, Эстонии и Латвии вызвали в МИД Грузии

Грузинский МИД вызвал во вторник послов стран Балтии. На встрече дипломатам было заявлено, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела республики.

Во вторник, 3 декабря, министерство иностранных дел Грузии вызвало послов Литвы, Эстонии и временного поверенного Латвии в стране. Данную информацию подтвердили в самом МИД республики.

На встрече дипломатам было заявлено о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Грузии.

"Неприемлемы заявления, которые направлены на оказание воздействия на деятельность институтов суверенного государства и воспринимаются как вмешательство во внутренние дела Грузии"

– грузинское министерство

На встрече была выражена обеспокоенность заявлением о введении санкций в отношении руководства Грузии и правоохранителей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный шаг противоречит партнерским отношениям между странами.

Кроме того, было обращено внимание на то, что Грузия остается верна международным нормам, и государственные органы страны действуют в соответствии с Конституцией и международными стандартами.