Вестник Кавказа

В МИД Грузии опровергли информацию о разрыве с ЕС

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси опровергли слухи о полном разрыве страны с ЕС. По словам главы МИД Бочоришвили, снятие вопроса евроинтеграции с повестки не означает отказа от планов связать будущее с ЕС.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что решение властей страны отложить процесс евроинтеграции страны до 2028 не означает отказа от идеи присоединения страны к европейскому сообществу. Также она опровергла информацию о полном разрыве правительства Грузии с ЕС. 

"Ставить вопрос так, будто грузинская сторона, "Грузинская мечта" отказалась от сотрудничества с Евросоюзом, является ложью… Мы заявили, что Грузия не будет ставить вопрос о переговорах на повестку дня до 2028 года, но это не исключает возможности начала процесса вступления в ЕС"

– Мака Бочоришвили

По словам Бочоришвили, вопрос временно снят с повестки дня для прекращения спекуляций, а также для предотвращения возможного ущерба процессу евроинтеграции. 

Отметим, что весть о решении приостановить евроинтеграцию Грузии  взбудоражила оппозиционную часть общества. В стране продолжаются протестные акции, которые регулярно переходят в столкновения с полицией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1410 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

В &quot;Мечте&quot; сообщили об иностранцах на акциях протеста в Тбилиси

В "Мечте" сообщили об иностранцах на акциях протеста в Тбилиси

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Беспорядки в Грузии: будет ли новая &quot;цветная революция&quot;?

Беспорядки в Грузии: будет ли новая "цветная революция"?

Тбилиси готовится к новой беспокойной ночи

Тбилиси готовится к новой беспокойной ночи

Власти Грузии подсчитали ущерб от ночных беспорядков

Власти Грузии подсчитали ущерб от ночных беспорядков

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы