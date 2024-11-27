В МИД Грузии опровергли информацию о разрыве с ЕС

В Тбилиси опровергли слухи о полном разрыве страны с ЕС. По словам главы МИД Бочоришвили, снятие вопроса евроинтеграции с повестки не означает отказа от планов связать будущее с ЕС.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что решение властей страны отложить процесс евроинтеграции страны до 2028 не означает отказа от идеи присоединения страны к европейскому сообществу. Также она опровергла информацию о полном разрыве правительства Грузии с ЕС.

"Ставить вопрос так, будто грузинская сторона, "Грузинская мечта" отказалась от сотрудничества с Евросоюзом, является ложью… Мы заявили, что Грузия не будет ставить вопрос о переговорах на повестку дня до 2028 года, но это не исключает возможности начала процесса вступления в ЕС"

– Мака Бочоришвили

По словам Бочоришвили, вопрос временно снят с повестки дня для прекращения спекуляций, а также для предотвращения возможного ущерба процессу евроинтеграции.

Отметим, что весть о решении приостановить евроинтеграцию Грузии взбудоражила оппозиционную часть общества. В стране продолжаются протестные акции, которые регулярно переходят в столкновения с полицией.