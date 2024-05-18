Вестник Кавказа

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в начале будущего 2025 года в Армении и Беларуси откроются магазины крупной российской розничной сети Modi – они будут продавать декор для дома, товары для спорта и отдыха, посуду, косметику и многое другое.

Российский ритейлер Modi в наступающем 2025 году откроет около 100 новых магазинов в Беларуси и Армении.

"В 2025 году розничная сеть Modi планирует открыть 100 новых точек, в том числе в новых для ритейлера странах - Беларуси и Армении, выходя таким образом на международный уровень"

- пресс-служба компании

Сейчас у Modi работают свыше 170 магазинов в 56 городах России, а также развивается франчайзинговая сеть, передает NEWS.am.

В магазинах компании – широчайший выбор декора для дома, товары для спорта и отдыха, посуда, косметика, а также множество товаров для организации нормального быта и питания и многое другое, заверили в компании.

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