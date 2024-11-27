Парламент Абхазии отверг инвестсоглашение с Россией

Абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании законодательного органа.

Депутаты парламента Абхазии не поддержали ратификацию Соглашения об инвестиционной деятельности юрлиц из РФ в республике.

Соответствующий законопроект обсуждался сегодня на внеочередном заседании, о назначении которого стало известно накануне вечером.

Против ратификации отдали голоса 22 депутата, два человека воздержались. Всего в составе парламента Абхазии 35 депутатов.

Как сообщает "Интерфакс", провести заседание с обсуждением документа и провалить его принятие депутатов настоятельно призвала абхазская оппозиция.

Напомним, в середине ноября аналогичное голосование закончилось протестами, захватом оппозицией правительственных зданий, отставкой президента и назначением выборов нового главы государства. Экс-президент Аслан Бжания на время уехал из республики, впрочем, накануне, по сообщениям СМИ, он вернулся в Абхазию и был встречен на границе своими сторонниками.