Вестник Кавказа

Парламент Абхазии отверг инвестсоглашение с Россией

Парламент Абхазии отверг инвестсоглашение с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании законодательного органа.

Депутаты парламента Абхазии не поддержали ратификацию Соглашения об инвестиционной деятельности юрлиц из РФ в республике.

Соответствующий законопроект обсуждался сегодня на внеочередном заседании, о назначении которого стало известно накануне вечером.

Против ратификации отдали голоса 22 депутата, два человека воздержались. Всего в составе парламента Абхазии 35 депутатов.

Как сообщает "Интерфакс", провести заседание с обсуждением документа и провалить его принятие депутатов настоятельно призвала абхазская оппозиция.

Напомним, в середине ноября аналогичное голосование закончилось протестами, захватом оппозицией правительственных зданий, отставкой президента и назначением выборов нового главы государства. Экс-президент Аслан Бжания на время уехал из республики, впрочем, накануне, по сообщениям СМИ, он вернулся в Абхазию и был встречен на границе своими сторонниками. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1875 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Посадить мандариновое дерево смогут туристы на фестивале в Абхазии

Посадить мандариновое дерево смогут туристы на фестивале в Абхазии

Соглашение с Россией об инвестпроектах снова рассмотрят в Абхазии

Соглашение с Россией об инвестпроектах снова рассмотрят в Абхазии

Новый Афон попал в рейтинг самых дешевых туристических направлений в декабре

Новый Афон попал в рейтинг самых дешевых туристических направлений в декабре

Сухум и Гагра попали в топ направлений для длительного отдыха

Сухум и Гагра попали в топ направлений для длительного отдыха

Кандидатов в президенты Абхазии начнут объявлять с 17 декабря

Кандидатов в президенты Абхазии начнут объявлять с 17 декабря

Абхазия прекратит все платежи кроме света и зарплат бюджетникам

Абхазия прекратит все платежи кроме света и зарплат бюджетникам

Абхазские вина представили во Франции

Абхазские вина представили во Франции

Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Абхазия выберет президента 15 февраля

Абхазия выберет президента 15 февраля

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы