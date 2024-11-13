Вестник Кавказа

Соглашение с Россией об инвестпроектах снова рассмотрят в Абхазии

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Абхазии снова выносит на повестку дня соглашение с Россией об инвестиционных проектах для юридических лиц. Предыдущее заседание окончилось акциями протеста и отставкой президента.

Депутаты абхазского парламента во вторник будут рассматривать ратификацию российско-абхазского соглашения об инвестпроектах, сообщают СМИ.

Предыдущее заседание, на котором обсуждался этот вопрос, состоялось 15 ноября. По его итогам в результате протестов оппозиционеры захватили здания парламента и администрации президента Аслана Бжании, сам он уехал в свое родовое село. После нескольких дней переговоров стороны достигли договоренности, президент ушел в отставку, после чего были назначены новые президентские выборы. На данный момент пост и.о. президента занимает Бадра Гунба.

Абхазские СМИ сегодня сообщили, что Бжания сегодня возвратился в Абхазию, на границе его встречали сторонники, которые выразили ему поддержку.

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