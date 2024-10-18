Алматы стал лауреатом туристической выставки Qatar Travel Mart

Стенд Алматы на выставке в Дохе Qatar Travel Mart, посвященной туризму, имел большой успех. Алматы признали лучшим направлением для туризма.

Международная туристическая выставка Qatar Travel Mart прошла в Дохе. Лучшим направлением для туризма стал город Алматы.

Выставка, в которой приняли участие 60 стран мира, проходила в течение трех дней. Ее посетило более 12 тысяч человек. На мероприятии были представлены стенды различных туристических локаций. Стенд Алматы привлек большое внимание, посетители выставки ознакомились с природными и культурными достопримечательностями города, попробовали национальную кухню Казахстана, узнали о горнолыжном курорте «Шымбулак».

По итогам выставки Алматы одержал победу в номинации «Самое лучшее туристское направление».

Казахстан привлекает туристов из стран Ближнего Востока, сегодня Алматы и Доху связывают прямые авиарейсы. Ожидается, что турпоток из Катара в Алматы и другие города Казахстана вырастет в ближайшее время.