Метро в Алматы хотят протянуть до аэропорта

Метро в Алматы протянут до рынка «Барлык». Также планируется построить новую линию - она пойдет в сторону аэропорта.

В Алматы планируется развивать метрополитен, в планах строительство новой ветки в направлении аэропорта, рассказал глава города Ерболат Досаев.

Он проинформировал горожан, что от станции «Калкаман» на запад метро протянут до рынка «Барлык», в этом районе появится крупный транспортно-пересадочный узел. Кроме того, в будущем метро может быть продлено до аэропорта.

«Готовится проект по строительству ветки в сторону аэропорта. В следующем году мы планируем ускорить темпы работ… В следующем году начнется реализация крупных (транспортных) проектов»

– аким Алматы

Развитие общественного транспорта в городе призвано снизить транспортную нагрузку на дороги - сегодня многие пользуются личными автомобилями, не имея альтернативы в виде метро или автобусов, пояснил Досаев.