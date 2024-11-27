Протесты в Грузии: полиция задержала 34 человека

Правоохранители в Грузии задержали на акции протеста накануне 34 человека. В Тбилиси не стихают митинги оппозиции, связанные с последними решениями властей страны.

В грузинской столице накануне на очередной акции протеста, вылившейся в стычки с полицией, были задержаны несколько десятков человек, информирует МВД Грузии.

Согласно сообщению пресс-службы, полиция задержана у здания парламента 34 участника акции. Задержания проведены в административном порядке. В настоящее время задержанные находятся в разных СИЗО, их ждет суд.

Оппозиция в стране выходит на митинги, требуя пересмотра парламентских выборов и выражает недовольство решением властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.