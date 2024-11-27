Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: полиция задержала 34 человека

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители в Грузии задержали на акции протеста накануне 34 человека. В Тбилиси не стихают митинги оппозиции, связанные с последними решениями властей страны.

В грузинской столице накануне на очередной акции протеста, вылившейся в стычки с полицией, были задержаны несколько десятков человек, информирует МВД Грузии.

Согласно сообщению пресс-службы, полиция задержана у здания парламента 34 участника акции. Задержания проведены в административном порядке. В настоящее время задержанные находятся в разных СИЗО, их ждет суд.

Оппозиция в стране выходит на митинги, требуя пересмотра парламентских выборов и выражает недовольство решением властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1425 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Конституционный суд отверг иск Зурабишвили о непризнании выборов

Конституционный суд отверг иск Зурабишвили о непризнании выборов

Премьер Грузии заявил о провале «майдана»

Премьер Грузии заявил о провале «майдана»

Протесты в Грузии. Когда азербайджанцы вернутся в Армению, а армяне в Карабах?

Протесты в Грузии. Когда азербайджанцы вернутся в Армению, а армяне в Карабах?

Каладзе призвал демонстрантов протестовать вместе

Каладзе призвал демонстрантов протестовать вместе

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии

Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии

Попытка Майдана: Оппозиция пошла ва-банк в Грузии

Попытка Майдана: Оппозиция пошла ва-банк в Грузии

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы