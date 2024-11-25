Пятый день продолжаются протесты в Грузии

Акция протеста против приостановки евроинтеграции Грузии сегодня снова проходит в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели.

Протестующие против снятия с повестки Тбилиси вступления в ЕС сегодня, пятый день подряд, собрались около парламента в Тбилиси – МВД уже выпустило предупреждение о недопустимости незаконных действий.

Сегодня правоохранители не пускают протестующих к зданию парламента, используя шланги, из которых они поливают демонстрантов водой с его фасада, это происходит примерно с 19.15 по местному времени (18.15 мск). Митингующие бросают в стражей порядка петарды.

В восемь часов вечера (19.00 мск) МВД распространило предупреждение, призвав демонстрантов, совершающих незаконные действия, прекратить их. Если призыв не будет услышан, то полиция обещает принять меры.

В заявлении МВД также говорится, что некоторые демонстранты повреждают инфраструктуру, митингующие также имеют при себе опасные предметы, с помощью которых они потенциально могут совершить опасные действия.

Протесты в Грузии идут на протяжении пяти дней. Они проходили не только в Тбилиси, но и в других городах, в том числе в Батуми и Кутаиси. Сегодня протестное шествие, по данным СМИ, проводится в Зугдиди.