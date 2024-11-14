Вестник Кавказа

Падение лари прокомментировали власти Грузии

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии призвал не беспокоиться из-за падения курса лари. По словам Ираклия Кобахидзе, в ослаблении национальной валюты нет ничего необычного.

Нынешнее обесценивание лари скоро прекратится, такое мнение выразил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

По его словам, падение курса грузинской валюты – временное и вполне закономерное явление.

"Как только ситуация успокоится, а это произойдет уже очень быстро, это сразу отразится на курсе лари"

– Кобахидзе

Премьер также прокомментировал негативное влияние, которое на экономику Грузии оказывают попытки спровоцировать хаос в стране. Уточнив, что они устраиваются на средства, получаемые из-за рубежа, глава Кабмина подчеркнул, что если бы их не было, то развитие грузинской экономики шло бы еще быстрее.

Напомним, на фоне приостановки евроинтеграции и ежедневных митингов курс лари к доллару упал на 5%. Сегодня вечером он составляет 2,8478 лари за доллар.

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