Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

В течение последних дней в Грузии пожаловались на жестокое обращение полицейских свыше 120 человек. Все эти случаи были зафиксированы в ходе протестных акций, продолжающихся в стране с прошлого четверга.

Более 120 человек, которые были задержаны в течение последних дней на акциях протеста в Тбилиси, пожаловались на действия полиции. Об этом рассказал 2 декабря омбудсмен Леван Иоселиани.

"Мы навестили 156 человек, и 124 из них говорят, что в отношении к ним были применены насилие, бесчеловечное обращение. Это почти 80%. Это очень тревожная цифра"

– Леван Иоселиани

Он подчеркнул, что работники аппарата Народного защитника республики также отправились в изоляторы для встреч с остальными задержанными.

Кроме того, Иоселиани акцентировал внимание на том, что сотрудники аппарата Народного защитника распределены по всей стране, а есть и "горячая линия".

"Мы призываем всех обращаться на "горячую линию" и предоставлять информацию о нарушениях, которая стала им известна"

– омбудсмен

Помимо этого, он обратился к властям с призывом "воздерживаться от таких действий" и принять соответствующие меры в отношении нарушителей.

Напомним, с прошлого четверга крупные города Грузии охватили массовые акции протеста. Люди недовольны решением властей республики отложить старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.