Вестник Кавказа

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В течение последних дней в Грузии пожаловались на жестокое обращение полицейских свыше 120 человек. Все эти случаи были зафиксированы в ходе протестных акций, продолжающихся в стране с прошлого четверга.

Более 120 человек, которые были задержаны в течение последних дней на акциях протеста в Тбилиси, пожаловались на действия полиции. Об этом рассказал 2 декабря омбудсмен Леван Иоселиани.

"Мы навестили 156 человек, и 124 из них говорят, что в отношении к ним были применены насилие, бесчеловечное обращение. Это почти 80%. Это очень тревожная цифра"

– Леван Иоселиани

Он подчеркнул, что работники аппарата Народного защитника республики также отправились в изоляторы для встреч с остальными задержанными.

Кроме того, Иоселиани акцентировал внимание на том, что сотрудники аппарата Народного защитника распределены по всей стране, а есть и "горячая линия".

"Мы призываем всех обращаться на "горячую линию" и предоставлять информацию о нарушениях, которая стала им известна"

– омбудсмен

Помимо этого, он обратился к властям с призывом "воздерживаться от таких действий" и принять соответствующие меры в отношении нарушителей.

Напомним, с прошлого четверга крупные города Грузии охватили массовые акции протеста. Люди недовольны решением властей республики отложить старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Беспорядки в Грузии: будет ли новая &quot;цветная революция&quot;?

Беспорядки в Грузии: будет ли новая "цветная революция"?

Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты

Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты

«Грузинская мечта» заявила о лживой основе протестов

«Грузинская мечта» заявила о лживой основе протестов

Протесты в Тбилиси: что происходило в ночь на понедельник?

Протесты в Тбилиси: что происходило в ночь на понедельник?

Что и почему происходит в Грузии?

Что и почему происходит в Грузии?

Тбилиси готовится к новой беспокойной ночи

Тбилиси готовится к новой беспокойной ночи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы