Протесты в Тбилиси: что происходило в ночь на понедельник?

В Тбилиси оппозиция и сторонники продолжили протесты. Силовики всю ночь боролись с митингующими. Акция завершилась утром.

Этой ночью в центре Тбилиси оппозиция и ее сторонники возобновили акции протеста против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке диалога по интеграции в ЕС.

Митинг начался возле здания парламента на проспекте Руставели начался в 19:00 по местному времени и перерос в беспорядки. Митингующие забрасывали сотрудников полиции и спецназа камнями, пиротехникой, коктейлями Молотова и другими предметами.

В свою очередь, силовики отвечали слезоточивым газом и струями из водометов. Протестующие организовали возле здания баррикады, а также разожгли костры.

Несмотря на призывы разойтись, поскольку протест вышел за рамки закона, митингующие отказывались покидать территорию.

Силовики всю ночь вытесняли митингующих с территории, прилегающей к зданию парламента. Несмотря на многочисленные призывы разойтись, так как акция вышла за рамки закона, они отказывались покидать территорию.

Помимо этого, пострадали здание парламента и прилегающая к ней территория. Протестующие повредили систему оповещения и камеры наблюдения, разобрали часть брусчатки.

В МВД Грузии заявили, что участники беспорядков продолжали атаковывать полицейских, оскорбляли их и бросали камни, подожженные предметы, стеклянные бутылки, пиротехнику и прочее.

Отмечается, что протест закончился утром, в 07:00 по местному времени. Силовики вытеснили митингующих с центра города и восстановили автомобильное движение.

В результате в ночь с 1 на 2 декабря пострадал 21 полицейских, у них выявлены разного рода телесные травмы. В общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД.

В ведомстве добавили, что полиция задержала 24 человека, среди них есть граждане других стран, включая России. В общей сложности арестованы 224 митингующих.

Кроме того, задержан один из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураб Джапаридзе.