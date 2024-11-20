Еще один день беспорядков в Тбилиси: что случилось этой ночью

Около здания парламента на проспекте Руставели этой ночью прошел очередной протест недовольной оппозиционно настроенной общественности. Как и прежде, она выступает против снятия вопроса об интеграции Грузии в ЕС с повестки дня до 2028 года.

Очередная протестная акция прошла в эту ночь в Тбилиси на проспекте Руставели. Есть задержанные, рассказали СМИ.

По свидетельствам очевидцев, это был самый массовый митинг за последние дни. Тысячи недовольных заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке диалога по интеграции в ЕС.

Митингующие забрасывали парламент камнями, разбивали окна и использовали пиротехнику, из-за которой в здании начался пожар. Также повреждения получили входные ворота парламента.

В ответ на это сотрудники МВД и спецназа начали задерживать протестующих. Силовики начали применять против оставшихся слезоточивый газ и водометы. Часть правоохранителей окружила здание парламента и его вход, а также начала оттеснять митингующих идти дальше по проспекту Руставели.

Те, кого отогнал спецназ от здания парламента, начали возводить баррикады на проспекте Руставели. Для этого они использовали все подручные средства – городские лавки и мусорные баки.

К 06:00 (05:00 по мск) протестующие оставались находиться на центральном проспекте и не собирались расходится. Сообщается, что часть из них начала распивать алкогольные напитки и заниматься вандализмом, рисуя граффити на ближайших постройках. Митинг продолжил разгонять спецназ.

После этого протестующие пошли дальше по Руставели и встали около здания Тбилисского государственного университета. Проезжая часть перед ним оказалась перекрыта. По состоянию на 08:00 (07:00 мск) там находилось достаточное число митингующих.

Из-за чего протесты в Грузии?

Массовые протесты начались после парламентских выборов, что прошли 26 октября. По их итогам, большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта». Этим оказались недовольны оппозиционные коалиции и их сторонники, которые отказались признавать результаты голосования.

Второй всплеск протестов произошел после слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года. Позже он отметил, что не имел ввиду полный отказ от евроинтеграции, а лишь указал на снятие вопроса с актуальной повестки.