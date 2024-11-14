Вестник Кавказа

Прорыв теплотрассы в Краснодаре оставил без горячей воды жителей 50 домов

Прорыв теплотрассы в Краснодаре оставил без горячей воды жителей 50 домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прорыв теплотрассы в Прикубанском округе Краснодара привел к отключению тепла в 50 домах. На месте происшествия работают аварийные бригады.

Авария на теплотрассе в Краснодаре привела к отключению тепла и горячей воды в 50 многоквартирных домах, поведали в ЕДДС краевого центра. 

Сообщается, что подача теплоснабжения прекратилась в Прикубанском округе из-за прорыва теплотрассы в районе ул 40 лет Победы. 

К месту инцидента прибыли бригады коммунальных служащих, которые приступили к ликвидации последствий аварии.

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