Прорыв теплотрассы в Краснодаре оставил без горячей воды жителей 50 домов

Прорыв теплотрассы в Прикубанском округе Краснодара привел к отключению тепла в 50 домах. На месте происшествия работают аварийные бригады.

Авария на теплотрассе в Краснодаре привела к отключению тепла и горячей воды в 50 многоквартирных домах, поведали в ЕДДС краевого центра.

Сообщается, что подача теплоснабжения прекратилась в Прикубанском округе из-за прорыва теплотрассы в районе ул 40 лет Победы.

К месту инцидента прибыли бригады коммунальных служащих, которые приступили к ликвидации последствий аварии.