Вестник Кавказа

Шедевры мировой оперы в исполнении Динары Алиевой ко Дню рождения Марии Каллас

В Москве в первый день зимы в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоялся концерт солистки Государственного академического Большого театра России Динары Алиевой, посвящённый Дню рождения Марии Каллас.

Мария Каллас - легенда оперной сцены, чьё творчество вдохновляет поколения музыкантов и слушателей во всем мире. В этот вечер завораживающий сопрано Динары Алиевой в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова под руководством дирижёра Александра Соловьёва представили панораму музыкально-театрального жанра - увертюры и арии из опер Сен-Санса, Беллини, Бизе, Пуччини и Верди.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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