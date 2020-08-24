Шедевры мировой оперы в исполнении Динары Алиевой ко Дню рождения Марии Каллас

В Москве в первый день зимы в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоялся концерт солистки Государственного академического Большого театра России Динары Алиевой, посвящённый Дню рождения Марии Каллас.
Мария Каллас - легенда оперной сцены, чьё творчество вдохновляет поколения музыкантов и слушателей во всем мире. В этот вечер завораживающий сопрано Динары Алиевой в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова под руководством дирижёра Александра Соловьёва представили панораму музыкально-театрального жанра - увертюры и арии из опер Сен-Санса, Беллини, Бизе, Пуччини и Верди.