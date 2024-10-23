Стало известно, кто в России смотрит телевизор больше всего

Большинство россиян ежедневно смотрит телевизор. Больше всего времени перед экраном проводят пенсионеры, это главные зрители телевидения, в среднем они не выключают ТВ почти по 7 часов в день.

Главное медиа в России в 2024 году - телевидение, при этом зрители разных возрастов смотрят телевизор разное количество времени, рассказал ведущий менеджер сектора поддержки клиентов сегмента ТВ Mediascope Александр Воронцов.

По его словам, в РФ 63% суточного охвата приходится на телевидение, больше половины жителей страны ежедневно смотрят телевизор в течение часа.

"Около половины от всех жанров, которые люди на ТВ смотрят - это сериалы и развлекательные передачи, 48% вместе"

– Воронцов

В среднем россиянин каждый день смотрит ТВ по 3 часа 24 минуты, однако пожилые люди проводят у телевизора в шесть раз больше времени, чем молодежь. Молодые люди школьного и студенческого возрастов тратят на просмотр телепередач меньше всего времени: возраст 4-11 лет, время просмотра ТВ в среднем 1 час 27 минут, возраст 12-17 лет - 1 час 3 минуты, 18-24 года - 1 час 9 минут. Почти два часа телевизор ежедневно смотрят люди 25-34 лет, 2 часа 38 минут - россияне в возрасте от 35 до 44 лет, 3 часа 43 минут - люди 45-54 лет. Чемпионы по просмотру телевизора - пенсионеры и предпенсионеры. Жители России в возрастной группе от 55 до 64 лет проводят перед ТВ в среднем по 5 часов 22 минуты в день, а те, кто перешел возрастной рубеж в 65 лет - каждый день смотрят телевизор по 6 часов 45 минут.