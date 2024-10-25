Спутниковый интернет проведут в горные села Дагестана

Горный Дагестан получит спутниковый интернет. Об этом заявил глава республики.
Горные и отдаленные населенные пункты Дагестана обзаведутся спутниковым интернетом в ходе реализации нацпроекта, рассказал руководитель республики Сергей Меликов, выступая на Каспийском цифровом форуме.
«В рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" планируется создание спутниковой сети скоростного доступа в интернет для обеспечения горных и труднодоступных населенных пунктов Дагестана. (…) С учетом географического расположения населенных пунктов Дагестана, это очень важно»
- Сергей Меликов
Он подчеркнул, что в данный момент порядка 90% домов Дагестана оснащены интернетом.
Напомним, что Каспийский цифровой форум проходит в городе Каспийск в Дагестане с 31 октября по 1 ноября.