Вестник Кавказа

Спутниковый интернет проведут в горные села Дагестана

Спутниковый интернет проведут в горные села Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горный Дагестан получит спутниковый интернет. Об этом заявил глава республики.

Горные и отдаленные населенные пункты Дагестана обзаведутся спутниковым интернетом в ходе реализации нацпроекта, рассказал руководитель республики Сергей Меликов, выступая на Каспийском цифровом форуме.

«В рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" планируется создание спутниковой сети скоростного доступа в интернет для обеспечения горных и труднодоступных населенных пунктов Дагестана. (…) С учетом географического расположения населенных пунктов Дагестана, это очень важно»

- Сергей Меликов

Он подчеркнул, что в данный момент порядка 90% домов Дагестана оснащены интернетом.

Напомним, что Каспийский цифровой форум проходит в городе Каспийск в Дагестане с 31 октября по 1 ноября.

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