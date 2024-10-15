Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов примет участие в заседании СМИД ОЭС в Мешхеде

Джейхун Байрамов примет участие в заседании СМИД ОЭС в Мешхеде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня утром отправился с рабочим визитом в иранский Мешхед, где пройдет 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сегодня утром вылетел в иранский город Мешхед – там пройдет 28-е заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщили в МИД Азербайджана.

Ожидается, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства выступит на заседании а также проведет ряд двухсторонних встреч, передает Trend.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
425 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Как во Франции продали краденый указ российского императора

Как во Франции продали краденый указ российского императора

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы

Ильхам Алиев посоветовал европейским странам не брать пример с Франции

Ильхам Алиев посоветовал европейским странам не брать пример с Франции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы