Джейхун Байрамов примет участие в заседании СМИД ОЭС в Мешхеде

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня утром отправился с рабочим визитом в иранский Мешхед, где пройдет 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сегодня утром вылетел в иранский город Мешхед – там пройдет 28-е заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщили в МИД Азербайджана.

Ожидается, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства выступит на заседании а также проведет ряд двухсторонних встреч, передает Trend.