Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов провел разговоры с бывшим и новым главами МИД Грузии

Джейхун Байрамов провел разговоры с бывшим и новым главами МИД Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил телефонные разговоры с бывшим главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили и новым министром Макой Бочоришвили.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили в МИД АР.

Джейхун Байрамов поздравил грузинского дипломата с назначением, пожелал ей успехов.

Министры поговорили о нынешнем состоянии отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, обсудили текущие планы и перспективы дальнейшего их развития.

Байрамов и Бочоришвили заявили, что ведущийся между Баку и Тбилиси политический диалог на высшем и высоком уровнях, интенсивные визиты и механизм политических консультаций помогают дальнейшему упрочению отношений стратегического партнерства.

Дипломаты совершили обмен мнениями по региональным вопросам, а также направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.

Кроме того, Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением подчеркнул совместные усилия Баку и Тбилиси по дальнейшем укреплению взаимовыгодного сотрудничества и его расширению на международной арене во время пребывания Дарчиашвили на посту главы МИД Грузии. Азербайджанский министр выразил благодарность грузинской стороне и пожелал Илье Дарчиашвили успехов.

В ходе разговора было отмечено, что Азербайджан и Грузия связаны добрососедскими и историческими отношениями дружбы и стратегического партнерства в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

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