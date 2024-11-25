Вестник Кавказа

Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии

Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, несколько дней назад утвержденный на этом посту избранным 26 октября парламентом, полностью исключил всякую возможность проведения переговоров с оппозицией на фоне непрерывных протестов.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает невозможными переговоры с грузинской оппозицией на фоне кризиса в стране, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

"Нет, конечно. Никаких переговоров"

– глава правительства

Накануне премьер настолько же решительно отверг возможность повторных выборов в парламент Грузии.

"Нет, конечно. О чем речь"

– Кобахидзе

Напомним, выборы в парламент Грузии состоялись более месяца назад, 26 октября. Победу на них одержала правящая "Грузинская мечта", она завоевала почти 54% голосов, что означает 89 депутатских кресел из 150.

В четверг 28 ноября парламент утвердил правительство под руководством Кобахидзе, в тот же день премьер заявил о приостановке евроинтеграции фактически на 4 года, до конца 2028 года, и об отказе от всех грантов от ЕС. С тех пор в Грузии, причем не только в Тбилиси, но и в других городах, в том числе в Батуми и в Кутаиси, проходят массовые демонстрации, которые ежедневно оканчиваются беспорядками, силовым разгоном и задержаниями.

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