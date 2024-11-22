Вестник Кавказа

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе прокомментировал протесты в Грузии. По словам грузинского премьера, оппозиция не сможет повторить украинский сценарий 2014 года, полиция действует профессионально и контролирует ситуацию, несмотря на повышенный градус противостояния.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Майдан в Грузии не состоится. 

"Мы не раз говорили, что "нацмайдан" в Грузии не состоялся и никогда не состоится. Все это в том числе стало очевидным в этом году во время весенних событий. Все это стало очевидным и в последние дни"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, попытки дестабилизировать ситуацию в стране не будут иметь успеха, революции в Грузии не будет. 

Глава правительства также отметил, что протесты в Грузии финансируются из-за рубежа. По словам Кобахидзе, иностранное финансирование призвано подорвать независимость страны. 

Кобахидзе также отметил важнейшую роль сотрудников правоохранительных органов в наведении порядка в Тбилиси. Несмотря на накал страстей, полиция в Грузии сохраняет высокий уровень работы и не допускает проявлений немотивированного насилия.  

"Для Грузии после 2012 года жесткие разгоны митинга являются абсолютно чуждым явлением. Каждый раз МВД действует с высоким стандартом"

– Ираклий Кобахидзе 

Отметим, что протестная волна захватила Тбилиси после известий о том, что правительство Грузии намерено отложить процесс евроинтеграции на четыре года. Акции на улице Руставели и у здания парламента уже несколько ночей подряд заканчиваются столкновениями с полицией, которая вынуждена применять спецсредства для водворения порядка на улицах.

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