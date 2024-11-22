Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Майдан в Грузии не состоится.
"Мы не раз говорили, что "нацмайдан" в Грузии не состоялся и никогда не состоится. Все это в том числе стало очевидным в этом году во время весенних событий. Все это стало очевидным и в последние дни"
– Ираклий Кобахидзе
По словам Кобахидзе, попытки дестабилизировать ситуацию в стране не будут иметь успеха, революции в Грузии не будет.
Глава правительства также отметил, что протесты в Грузии финансируются из-за рубежа. По словам Кобахидзе, иностранное финансирование призвано подорвать независимость страны.
Кобахидзе также отметил важнейшую роль сотрудников правоохранительных органов в наведении порядка в Тбилиси. Несмотря на накал страстей, полиция в Грузии сохраняет высокий уровень работы и не допускает проявлений немотивированного насилия.
"Для Грузии после 2012 года жесткие разгоны митинга являются абсолютно чуждым явлением. Каждый раз МВД действует с высоким стандартом"
– Ираклий Кобахидзе
Отметим, что протестная волна захватила Тбилиси после известий о том, что правительство Грузии намерено отложить процесс евроинтеграции на четыре года. Акции на улице Руставели и у здания парламента уже несколько ночей подряд заканчиваются столкновениями с полицией, которая вынуждена применять спецсредства для водворения порядка на улицах.